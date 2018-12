Ik wil niet als eerste weglopen, misschien krijg ik dan geen ijsje

Hij pakt z'n handdoek en begint te zwaaien. Voor zover ik nog helder kan nadenken, zit er een techniek in. De mensen op het bovenste bankje doen hun handen achter hun hoofd.



Het moet zoiets zijn als de handen in de lucht in de achtbaan voor extra sensatie. Voor die mensen voor wie het nooit ­genoeg is. Die het liefst in de put met hete kolen gaan zitten voor het échte gevoel. Ik probeer te ademen wanneer hij met zijn handdoek bij mij heen en weer zwaait. Nee, dit vind ik niet fijn en ik hoop dat hij doorloopt.



Hij slaat op een gong, want we zijn op reis door Japan, hoewel ik meer het gevoel krijg van een foute Hollandse camping in Frankrijk.



Bij de volgende gong zitten we in Tibet. Ik stel me voor dat ik vredig tussen de yaks loop, maar als ik mijn ogen open, schakel ik meteen naar gieren die hoog in de bergen de in stukjes gehakte witte lichamen van mijn saunamaatjes opeten, als variatie op dode Tibetanen.



We zijn vijf minuten verder en mijn grens is bereikt. Ik wil niet als eerste weglopen, misschien krijg ik dan geen ijsje. Er haakt één iemand af en geluiden van gezucht, gekreun en irritatie gaan door de ruimte.



Twee minuten later ga ik naar buiten, pak m'n ijsje en deel de fantastische ervaring.



Loes Kuynders, Landsmeer