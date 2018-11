'Hij heeft een lammetje gepakt en is weggerend'

Zaterdagavond om negen uur gaat de telefoon: "U spreekt met politiebureau Lijnbaansgracht. Niet schrikken, we hebben uw zoon hier."



"Het is een beetje een stom dingetje: hij heeft een lammetje gepakt in het café van Lil' Kleine en is daarmee weggerend."



Hij zit in de cel.



Mijn zoon is vijftien jaar en zijn puberteit is in volle bloei. Snel ga ik naar het bureau. Zijn vriendjes staan voor de deur, geschrokken. Hun vriend is in de handboeien geslagen.



De agenten leggen het verhaal uit. Bij de opening van het café van Lil' Kleine waren ze undercover. Ze zagen mijn zoon met twee vriendjes rennen met een van de twintig tuinlammetjes van café Het Lammetje van Lil' Kleine. Aangehouden wegens baldadigheid.



Ik moet even wachten, en dan mag ik mee naar de cel, waar hij al even zit. Als we binnenkomen in de cel zit hij in een lang zwart scheurhemd met een strak gezicht te wachten. Hij krijgt een preek en hij moet een verklaring afleggen en dan staan we buiten.



Buiten vloeien zijn tranen.



Jongens vol bravoure even op hun plaats zetten is opvoedkundig altijd goed. Maar handboeien, tegen de brug gezet, een scheurhemd, een politiecel, een bekeuring van 230 euro, bijna een strafblad.



Ik weet het niet hoor; trek ze even aan hun oor.



Katja Berk, Amsterdam