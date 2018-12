'Hier liggen dus de prioriteiten van de linkse coalitie'

De letters weghalen leek mij al tijden een uitstekend idee. Ik liet het thuis aan tafel even vallen: "De I amsterdamletters zijn weggehaald".



Verrast hoor ik hun stelligheid aan. Mijn zoons van 13 en 15 vinden het jammer! Er verdwijnt weer een stukje van hun Amsterdam. Toen ze klein waren stapten ze altijd even van de fiets om op de letters klimmen.



Als echte Amsterdammers zullen ook zij weer roepen dat Amsterdam Amsterdam niet meer is. Alles verandert. En ze hebben gelijk! Kleine ­jongens groot geworden in hun eigen mopperstad!



Maarten Kok, Amsterdam



Wat een onvergeeflijke fout, wat een kul, wat een nonsens: die letters zouden symbool staan voor het massatoerisme en individualisme.



Nog nooit zulke bullshit gehoord.



Massatoerisme? Dat blijft heus wel, want de toeristen komen voor het Rijks. Wees blij dat er nog iets leuks voor of na het bezoek aan onze nationale schatkamer te doen is; en het spreidt de toeristenstroom.



Maar 'individualisme'? Uit wiens koker komt zuks? Dit slaat toch nergens op? Volgende maatregel van GroenLinks is nu natuurlijk de ­Westertoren slopen om te beletten dat daar toeristen heen gaan om hem te beklimmen.



Sloop het orgel van de Nieuwe Kerk, want er gaan toeristen heen voor de zomerconcerten op een wereldberoemd orgel.



De bijl in het Concertgebouw - daar wil GroenLinks ook geen toeristen heen. Demp de grachten, dan ben je van de grachtengordel af.



Verplaats het Anne Frankhuis naar Nieuw-West, ben je van die drukte in de binnenstad af. Ik wil dat die letters er gauw weer komen. Wie nog meer?



Charles Rutz, Amstelveen



Eindelijk weer eens een prachtig uitzicht op het Rijksmuseum, opgeruimd staat netjes.



Vera de Nijs, Amsterdam