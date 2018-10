"Ik vind dat we er een debat over moeten voeren, Theodor. Over MeToo, over ons koloniale slavernijverleden, over de diversiteitsproblematiek, klimaatverandering, daar moeten we over debatteren."



"Je bedoelt nu?"



"Ja, nu! Theodor. Jij wilt er niet over debatteren, maar dat moet."



"Ok... nou... begin maar."



"Goed, dit is mijn stelling: We moeten af van het witte heteroseksuele superieuriteitsdenken door witte mannen waardoor witten altijd de voorkeur zullen geven aan heteroseksuele andere witten waardoor ze elkaar voortdurend de bal toespelen en zodoende discrimineren zij onbewust allerlei groepen, zoals zwarten, zwarte homoseksuele mannen, vrouwen, zwarte lesbische vrouwen, en andere minderheidsgroepen zoals moslims, en nog niet nader genoemde lbhgi-mensen, kanslozen en kansarmen en andere slachtoffers van het kapitalisme."



"Ja ja... en wat moet ik nu doen?"



"Hierover met mij debatteren, want het debat moet gevoerd worden."



"Aha... nou... Ik ben het er niet mee eens... ik..."



"Stop! Dit bedoel ik nou. Je illustreert perfect waar we het over moeten hebben. Heteronormativiteit. Bah... Walgelijk. Ik heb zo'n hekel aan jou impliciete bias."