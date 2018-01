'Het woord 'expat' is bijna een scheldwoord in Amsterdam'

In uw artikel over het Slangenpand van vorige week donderdag worden voor de zoveelste keer expats in een kwaad daglicht gesteld. Bij uitstek een groep die zich amper kan verweren: ze lezen nauwelijks Nederlandse kranten, laat staan dat ze zoiets als ingezonden brieven sturen.



Nu werk ik op een reclamebureau aan de gracht waar meer dan de helft van mijn collega's valt in de categorie expat. Mensen van over de hele wereld, van Brazilië tot Nieuw-Zeeland, die in hun vrije tijd bezig zijn om de stad te laten bruisen. Ik zit zelf naast een Parijzenaar.



Hij is vandaag aan het denken over waar hij nu weer eens gaat lunchen. Ik geef een suggestie, maar zeg tussen neus en lippen door dat die tent wel altijd bomvol zit met toeristen en expats.



Ja, wat is dat toch, vraagt hij? De laatste tijd is hem opgevallen dat hij door meer van zijn Nederlandse vrienden opeens als expat wordt aangesproken. En dat het woord 'expat' ook een beetje anders wordt uitgesproken dan eerst. Verwijtender. Bijna als een scheldwoord.



Ik leg hem uit dat, na Airbnb en prins Bernhard, helaas ook expats zondebokken zijn geworden van een overspannen woonmarkt. Verwarring op zijn gezicht. Hoe kan dat nou? Hij woont hier al 6 jaar! Hij is toch ook een Amsterdammer?



Bram de Rooij, Amsterdam



