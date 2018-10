We probeerden herinneringen op te halen, maar ze doodden de tijd niet en eigenlijk herinnerden we ons ook niets, althans niet in dezelf­de bewoordingen.



"Het was in elk geval een leuke tijd," zei hij.



Dat 'in elk geval' was een boodschappentas waar weinig in terecht was gekomen en daardoor leek die leuke tijd wat dun.



"Ja, veel gelachen," zei ik.



"Ja, veel gelachen..."



De stilte vulden we beiden met wat gegrinnik.



"Nu ben ik oud," zei mijn vriend.



"Nee, je bent niet oud."



"Ik ben ouder dan je vader was toen hij stierf."



Ik knikte.



"Het was aardig dat je op zijn begrafenis was," zei ik.



"Hoe lang is dat geleden?"



"32 jaar geleden," zei ik.



De deur ging open en Louise kwam binnen.



Ze had zijn pillen op een schoteltje gelegd en in haar andere hand droeg ze een glas water.



"Mijn taartjes," zei hij.



"Ik hoef niks, ik ben op ­dieet," zei ik - slappe grappen vereisen ook timing, en ik merkte dat Louise en hij lachten.