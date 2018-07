'Het Vondelpark in de regen, is er iets mooier?'

Normaal als mijn vrouw midden in de nacht gilt ben ik apetrots en zet ­indachtig Robert Cray 'weer een streepje op mijn (imaginaire) kolf'. Er is nog een reden tot gillen, maar dan lig ik meestal in de nachtelijke woonkamer, met een been succesvol uit de broekspijp en het andere hopeloos in de pijp bij de voet gevangen.



Zelfs op de grond liggend hou ik dan die voet nog vast terwijl ik zie hoe mijn vrouw met een golfclub boven me van plan is nog meer schade aan te richten.



Wij golfen niet, ik heb dat ding ooit op de Noordermarkt gekocht toen er was ingebroken. Mocht iemand het ooit nog eens proberen, dan kan ie een ijzer 7 verwachten en geloof me, mijn vrouw heeft geen enkele handicap. Voor de inbreker sta ik na haar 'put' niet in.



Dat waren de twee ­gillen van mijn vrouw. Tot voor kort dan. Er is een nieuwe bij gekomen. Ook midden in de nacht.



We zijn op vakantie en konden nu eindelijk eens met zijn tweeën in dat ene pittoreske hotelletje in de Provence. Nu eens niet dat viersterrenhotel waar ze de hele dag je bed willen opmaken en openleggen, maar gewoon dat kleine romantische ­familiegebeuren waar we altijd jaloers langslopen maar met onze kinderen zelfs niet eens in de buurt van de entree mogen komen.



Het blijkt een familierestaurant/hotel, ­eigenlijk bed and breakfast, maar dan Frans. Lit et petit déjeuner. En de hele dag het theater van een familie waarvan de ­vader de vrouw niet kan luchten, de moeder de man haat en beiden verachten de puberdochter, die op haar beurt weer niet bepaald gek op ons is, want wij bezetten haar kamer.