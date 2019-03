'Het voetbal is nog verre van gay friendly, ook in films'

Donderdag beginnen de Roze Filmdagen en zullen er in Het Ketelhuis tientallen lhbt-films te zien zijn. Films die meestal niet doordringen tot het reguliere aanbod. Eén van de films die daar in première gaat is de Zwitserse film Mario, over een profvoetballer die worstelt met zijn homoseksualiteit. Een aangrijpende film, die de innerlijke strijd van Mario goed in beeld brengt.



De relatie tussen homoseksualiteit en sport is een van de onderwerpen die regelmatig in een gay-film te zien is. Hoewel sport meestal niet meteen wordt geassocieerd met homomannen, blijkt dit onderwerp toch in diverse films een rol te spelen.



Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de mogelijkheid om scènes te bedenken die zich afspelen in een kleedruimte, onder de douche en waarin gespierde mannenlijven te zien zijn. Een gayfilm waarin sport een rol speelt moet echter meer bieden dan dit soort eye-candy.



Welke thema's maken een sport-gayfilm interessant? Om daar een antwoord op te geven werden meerdere speelfilms bekeken met homomannen als hoofdpersonages. Er blijken gay-films te zijn waarin wordt geroeid, ­gehockeyd, gebokst, getennist, gerugbyd en ­geschaatst, maar ook waarin wordt hardgelopen of op andere manier wordt getraind.



Enthousiaste zwemmers

Toch blijken homomannen in de film vooral te zwemmen en te voetballen. Een tweetal totaal verschillende arena's. Is dat te verklaren? De echte zwemwereld is over het algemeen gay friendly te noemen: voor professionals is het er minder problematisch om uit de kast te komen.