'Hét vervoermidddel van de stad blijkt een sluitpost'

Deze week is door de aannemer de Noord-Zuidlijn opgeleverd. Al in juni 2014 uitte ik mijn zorgen over het gebrek aan fietsparkeerplaatsen bij de metroingangen in De Pijp. Er leek geen wil bij de gemeente om daar wat aan te doen, en waar geen wil is, is een fiets.



Nu blijkt dat van de benodigde 1950 extra fietsparkeervoorzieningen die in De Pijp nodig zijn, er slechts 700 gerealiseerd worden als straks de metro rijdt. Tegelijkertijd gaat volgens gemeentelijke rapporten het aantal voetgangers op straat toenemen tot 23 personen per seconde op en om de Rode Loper. Dat is Kalverstraatdrukte. Die menigte moet dus hordelopen over al die fietsen waar geen stallingsmogelijkheden voor zijn.



We hebben inmiddels vier burgemeesters versleten sinds het aanlegbesluit van de NZ-lijn. De fiets, hét vervoermiddel in de stad, is al die tijd geen stelpost, maar een sluitpost gebleken.



Marcel Dikstra, Amsterdam