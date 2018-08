'Het sisverbod in Amsterdam is op symboolpolitiek berust'

Misschien moet Femke Halsema haar licht eens opsteken bij haar collega Ahmed Aboutaleb

Je zou, als argeloze linkse kiezer, van een progressieve coalitie met een vrouwelijke burgemeester, een repressiever beleid verwachten ten opzichte van intimidatie tegen vrouwen in de openbare ruimte.



Wat is er bij GroenLinks gebeurd met de vrouwenemancipatie? Is er binnen het college misschien sprake van tegenstrijdige prioriteiten?



We konden destijds natuurlijk al voorzien dat de politie niet over voldoende capaciteit beschikt om straatintimidatie te registreren, laat staan een verdachte voor de rechter te brengen.



We kunnen constateren dat het sisverbod in Amsterdam voornamelijk op symboolpolitiek berust.



Rest de vraag waarom het in Rotterdam wel lukt het sisverbod te handhaven en verdachten te vervolgen. Misschien moet Femke Halsema haar licht eens opsteken bij haar collega Ahmed Aboutaleb.



Gosling Wiersma, Amsterdam



Lees ook: VVD eist actie na noodkreet over straatintimidatie en Vrouwen over straatintimidatie: 'Ik word dagelijks nageroepen'