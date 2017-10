'Het referendum verstoort de toetsing van de sleepwet'

Zowel het Europees Hof als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat er hoge eisen aan het het bespieden van burgers worden gesteld.



Dat is begrijpelijk; het is een zeer grote inbreuk op de persoonlijke vrijheid.



Terrorisme is geen tijdelijke zaak, het is op veel punten zelfs een substituut voor de reguliere oorlog geworden. Bij oorlog hoort doorgaans een burgerlijke uitzonderingstoestand waarbij de vrijheidsrechten van de burgers worden beperkt, maar dat zou nu wel eens een permanente toestand kunnen worden.



De burgerlijke uitzonderingstoestand die Frankrijk heeft ingesteld na de aanslag in Parijs van 2015, is nog steeds van kracht.



Verzameldrift

Tijdens de parlementaire behandeling hebben wetenschappers herhaaldelijk voor dit gevaar gewaarschuwd. Door het massale karakter van de verzameldrift (het sleepnet) dreigen steeds meer onschuldige burgers een 'bijvangst' van het op zichzelf noodzakelijke veiligheidsbeleid te worden.



De regerend politieke coalitie (over dit punt eensgezind) heeft niet willen weten van een fundamentele aanpassing van de wet om aan deze bezwaren tegemoet te komen. Binnen de Europese rechtsorde en de scheiding van machten is het dan aan de nationale en straks wellicht aan de Europese rechters om de grens te stellen om de vrijheden van de burgers te beschermen.