De woorden in de politiek doen nauw'lijks pijn. Demakratos

Pechtold:

U hebt er weer een circusnummer van gemaakt!

In misselijke slechtheid slaagt u steeds cum laude.



Wilders:

Niet ik, maar u stond hier weer in uw hemd. Zelfs naakt.

Ergo: mijnheertje Pechtold heeft geen kleren aan.



Pechtold:

Ach, uw beschaving tekent u. Hij is er niet.



Wilders:

Wat u beschaving denkt te zijn, is slechts een waan.

Gevuld met inhoudsloze woorden, hypocriet!



Demokratos:

Het parlement hoeft niet altijd beschaafd te zijn.

Elk woord, hoe lelijk ook, verwijst immers naar kiezers.

De woorden in de politiek doen nauw'lijks pijn.

Ook mooie woorden veroorzaken verliezers.

Het zijn de onbeschaafde daden die bestreden moeten worden.

Het onrecht waar men onder lijdt.

Het omfloerste en onechte dient hier vermeden.

Alles kunnen zeggen, dan pas is men bevrijd.



