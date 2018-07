'Het Noorderparkbad is een grote achteruitgang'

Ik stond negentien minuten in de rij voor een patatje, waarna ik zes minuten moest wachten voordat het klaar was

Vroeger had je een lang baantjesbad, twee duikplanken in een extra diep bad, een groot pierenbad en een nog groter bad. Nu liggen er alleen een paar minibadjes die nauwelijks groter zijn dan het gemiddelde privézwembad.



Het wateroppervlak van alleen het oude baantjesbad is letterlijk al groter dan het totale wateroppervlak van alle nieuwe buitenbadjes bij elkaar. Je kunt er op drukke dagen niet eens behoorlijk zwemmen, omdat het te vol is.



Dat was ook de reden dat mijn dochter van zes na een uur vroeg of we naar huis konden gaan. Van dat uur stond ik overigens negentien minuten in de rij voor een patatje, waarna ik zes minuten moest wachten voordat het klaar was.



De bevolking van Noord groeit explosief en het ­stadsdeel vervangt een geweldig groot zwembad door een zwembad dat qua capaciteit een fractie is van het oude. Lekker bezig!



Paul Verstappen, Amsterdam