Onlangs las ik dat de geluidsoverlast rondom Schiphol meevalt en dat Schiphol hierdoor verder kan groeien. Ik woon in Hilversum Noord en moet helaas een geheel ander geluid laten horen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds na 22.00 uur komen er aan de lopende band vliegtuigen over Hilversum gevlogen. Het geluid is zodanig hard dat ik zittend in de tuin mijn vrouw niet kan verstaan.



Vroeger heb ik het vliegtuiggeluid wel eens gemeten en ik weet uit ervaring hoeveel geluid 80 decibel is. Nu wordt er niet altijd 80 decibel geluid gehaald, maar vaak toch wel 70 decibel. Neemt u van mij aan dat dit een flinke dosis herrie is en zeker als dit zo'n 15 uur achter elkaar doorgaat.



Is wonen in Hilversum dan nog wel aantrekkelijk, vraag ik mij steeds vaker af. Het luchtruim is al zo vol, kunnen daar nog vliegtuigen bij?



Ook als dit op een veilige manier kan gebeuren, moet in mijn ogen Schiphol niet uitbreiden, zeker niet met goedkope lijndiensten die ook het risico meebrengen weer snel om te vallen en letterlijk te veel ruimte innemen op Schiphol.



Guus Gerretsen, Hilversum