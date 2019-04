'Het levenswerk van Ad van Liempt staat als een huis'

Wat gebeurt hier in hemelsnaam? Waarom wordt, in deze modderige uithoek van de krant, iemand al dagenlang omsingeld en kapot getrapt? Welke stapel oude rekeningen gaat hier over tafel? En door welke professionele normen laat de opinieredactie van Het Parool zich leiden in deze vendetta?



Ad van Liempt is vast niet volmaakt. Ik heb, helaas, slechts sporadisch met hem mogen werken, maar elke keer was het een feestje. Hij was warm, stimulerend, verbindend en genereus - en die verhalen hoorde ik overal. In de kwestie rond dat boek van Isabel van Boetzelaer heeft hij pijnlijke fouten gemaakt. Terecht zijn sommige betrokkenen daar pisnijdig over. Maar moeten de mens Van Liempt en zijn levenswerk dan ook maar worden doorgespoeld?