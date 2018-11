'Het Joods Akkoord rammelt aan alle kanten'

Waarschijnlijker nog is definitiemisbruik en aantijgingen tegen derden. De brief van de NIHS staat er vol mee. Het staat als een paal boven water dat men de definitie onmiddellijk zal misbruiken om elk pleidooi voor boycot, desinvesteren en sancties als antisemitisch te stigmatiseren en te criminaliseren.



6. Discriminatoir karakter

Het Joods Akkoord heeft een exclusivistisch en daardoor impliciet discriminatoir karakter, in een stad vol minderheden. 'All animals are equal, but some are more equal than others', maar niet in Amsterdam graag. De raad is er voor iedereen.



7. Ongewenst apart gezet

Het Joods Akkoord zet Joden apart, terwijl het juist de wens van veel Joden is op geen enkele wijze apart gezet te worden.



8. Bron van jaloezie en afgunst

Het Joods Akkoord laadt de verdenking op zich dat de Joodse instanties politiek, ideëel en financieel voordeel wensen te halen uit het cre­eren van een uitzonderingspositie voor Joden in Amsterdam; juist dit kan leiden tot zeer onwenselijke jaloezie en ressentiment.



9. Evaluatiemogelijkheid ontbreekt

Er is geen voorziening getroffen voor evaluatie, wijziging of opzegging van dit akkoord. Dat is een kunstfout, waar de gemeenteraad alert op had moeten zijn.



10. Ontbrekende bevoegdheden

Het Joods Akkoord zadelt de gemeente deels op met verantwoordelijkheden, waar geen bevoegdheden tegenover staan. Ook dit is een kunstfout. Het akkoord gaat voorbij aan de primaire taak van politie en Openbaar Ministerie om de antidiscriminatiebepalingen uit het ­Wetboek van Strafrecht te handhaven.



Dit akkoord rammelt en is in haast, onder druk en onnadenkend ondertekend. De meeste gebreken zijn inherent aan het akkoord als zodanig en derhalve irreparabel.



Dat het niet tot uitvoering moge komen, dat het akkoord een dode letter mag blijven.