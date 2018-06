'Het is tijd om Schiphol te laten krimpen'

Het Nederlandse ­klimaat verwacht van bijna elke sector inspanningen. ­Behalve van de landbouw en de luchtvaart

Elbers en Van Boxtel redeneren alsof ze voor de oorlog van huis zijn gegaan en het nieuws niet hebben gevolgd. De wederopbouw van het naoorlogse Nederland, met economische groei als middel tegen elke kwaal, is nog altijd de hoofdmoot van beleid.



Tegengeluid

Nieuwe inzichten zoals Kate Raworths Donuteconomie van de volksvertegenwoordiging lijken aan de wolkenridders niet besteed.



Het tegengeluid begint het ­vliegtuiglawaai gelukkig te overstemmen. Het aantal vliegbewegingen laat onze toekomstige welvaart in rook opgaan. Het is tijd om te beginnen met een krimp van Schiphol van 500.000 naar maximaal 300.000 vliegbewegingen in 2030. De markt voor internationale treinreizen zal er direct door worden gestimuleerd.



De presentatie van het Nederlandse klimaatakkoord zal, dankzij een intensieve lobby, eindigen in een ­geconcentreerde blik op de navel. De logica van een door lobbyisten bepaalde schijndemocratie stelt dat luchtvaart is vrijgesteld van klimaatinspanning.



The sky was the limit. Die is nu bereikt. Als we het politieke klimaat niet veranderen, verandert onze luchtvaart met donderend geraas ons klimaat. Onverstandig voor een land onder de zeespiegel. Vluchten kan niet meer. En wegkijken ook niet.



Lammert van Raan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.



Morgen is om 13.00 uur het Landelijk Protest Luchtvaartgroei op het ­Museumplein.