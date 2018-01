'Het is niet 'toeristje pesten', het is symptoombestrijding'

Alleen de Wallen

In het artikel over het weren van touringcars in de stad van Marion Baumgarten woensdag in Het Parool stond als fotobijschrift: 'Een wandeling met meer dan 20 toeristen mag in Amsterdam binnenkort alleen met vergunning.'



Allereerst zijn wij als branche­vereniging van Destination Management Companies, DMC Alliantie Nederland, blij dat de petitie van mevrouw Baumgarten aandacht kreeg in Het Parool.



Zij heeft 100 procent gelijk dat er een echte oplossing gezocht moet worden in goed overleg. Wij willen daaraan meewerken door geen stadsrondritten en geen onnodige transfers door het centrum meer te plannen. Dat zal al vele duizenden busritten per jaar schelen.



Maar minder blij zijn wij met de tekst van de foto. Die suggereert dat het gaat over wandelen met 20 toeristen of meer in heel Amsterdam. Maar het betreft uitsluitend het Wallengebied.



Aangezien er het afgelopen seizoen voor het eerst nare opmerkingen en zelfs fysiek geweld tegen bejaarde buitenlandse toeristen voorkwamen, willen we graag aandringen op zorgvuldigheid! Zo voorkomen we samen nepnieuws.



Martin Heida en Rob den Hartog, DMC Alliantie



Symptoombestrijding

Het uitgangspunt van Marion Baumgarten dat het niet toelaten van toeristenbussen in de binnenring 'toeristje pesten' is, klopt niet. Het is symptoombestrijding. De stadsbewoners klagen over drukte; daar moet de gemeente wat aan doen; ze kiezen voor het verbieden van de bussen.



De stad en de ondernemers in de stad doen er ondertussen nog steeds van alles aan om meer toeristen te werven. De voorspelde groei van 8 miljoen toeristen tot 24 miljoen in het jaar 2024 zien ze niet meteen als resultaat van hun reclamecampagnes.