Tramlijn 9, voor mijn deur, is opgeheven. De tram waarvan ik, op de meest afgelegen, idyllische plekken op de wereld altijd zei: "Het is hier mooi, maar ik mis lijn 9."



Natuurlijk werden we ruimschoots op tijd op de hoogte gebracht van de opgeheven lijnen, veranderende nummers, nieuwe routes. Ik had mij er op ingesteld. Maar in alle euforie over de Noord/Zuidlijn stonden wij tramreizigers ergens op de achtergrond. We zouden nieuwe tramlijnen krijgen, maar veel zou bij het oude blijven.



Niet vermeld werd dat we in de ­Linnaeusstraat, met de nieuwe lijn 19, zouden worden opgescheept met oude 12G-rijtuigen, die 35 jaar oude rammelbakken beginnend met 800. Het is niet zozeer de tram zelf, ik hou zelfs van zijn geluid dat doet denken aan een museumtram, maar jarenlang was ik gewend en verknocht geraakt aan de nummering van de voorbijrijdende Combino's.