'Het hele seizoen zit de Arena weer vol, en terecht'

Frans van 't Hull uit Hoofddorp schreef deze week in een ingezonden brief in Het Parool dat hij de houding van de Ajaxsupporters onthutsend vindt na de laatste nederlagen.



Hij schrijft over 'de vele lege plekken in de Arena' en dat we een voorbeeld moeten nemen aan de Feyenoordsupporters die altijd hun club bleven steunen.



Beste Frans: de enige wedstrijd die tot nu toe na die slechte Europese wedstrijden in de Arena is gespeeld, is die tegen Groningen en toen was de Arena bijna helemaal vol, ondanks de zomervakantie.



De F-side was nagenoeg volledig aanwezig en die hebben we de hele wedstrijd horen zingen om de spelers te steunen. Ook bij de uitwedstrijd tegen VVV was de vaste aanhang van Ajax weer aanwezig en liet zich 2 x 45 minuten horen.



En kom niet aan met de Feyenoordsupporters, want weet je nog de uitspraak van hun directeur na dit kampioenschap: 'Zo, dit is ook weer eens goed voor de verkoop van de sei­zoens­kaarten, want dat liep toch elk jaar terug.'