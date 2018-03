Kijkend in een graf is het enige zekere toekomstbeeld dat je hebt

Toen de kist de kerk uit werd gedragen, zag ik dat de mannen hun hoofd bogen. Ik deed daar uiteraard aan mee, maar waar staat dat dat moet?



In de kerkelijke symboliek is het toch zo dat de dode naar het paradijs wordt gebracht, begeleid door engelen (althans, dat werd gezongen)? Dan zou je toch eerder verwachten dat je de overledene uitzwaait met gejuich.



Hij gaat eindelijk, na een leven vol lijden, naar een fijne plek. Waarom dan het hoofd buigen?



En dan een tocht achter de kist waar altijd regels uit oude romans verbeeld lijken te worden.



De weduwe gesteund door een broer die geld ruikt, in de derde rij vermoedelijk haar geheime minnaar, terwijl de minnares van de overledene - die redelijk jonge vrouw die erg moet wenen - ergens in de achterste regionen schuifelt, zich zogenaamd aan ieders oog onttrekkend hoewel het de weduwe al meteen was opgevallen dat deze onbekende vrouw een te grote bos bloemen bij zich had.



Het hebben van verdriet op begrafenissen is een plicht en gelukkig werkt de sfeer daar altijd aan mee.



Ik merkte dat ik inderdaad bevangen raakte door mistroostigheid.



Kijkend in een graf is namelijk het enige zekere toekomstbeeld dat je hebt. Een toekomst die je niet wilt kennen.



Niemand wil naar Necro­polis.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



