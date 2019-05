'Het groen zal er hier en daar aan moeten geloven'

Daarmee is de kous niet af. We krijgen er in de komende jaren 150.000 Amsterdammers bij. Waar moeten die wonen? Gezien de huidige grootte van een huishouding moeten er minstens 50.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Waar in 's hemelsnaam?



Tot op heden is dat goeddeels opgelost door de bestaande stad te 'verdichten': open ruimten werden volgebouwd. Alleen al rond mijn huis in Noord zijn in enkele jaren de uitgestrekte voormalige bedrijfsterreinen van Buiksloterham veranderd in een wijk vol hoge appartementencomplexen.



Sportpark Elzenhagen

Aan de andere kant van het kanaal nadert op het vroegere sportpark Elzenhagen een nieuwe wijk van 1800 woningen (onder meer voor statushouders en studenten) haar voltooiing. Is er nog meer lege ruimte beschikbaar? Jawel, spoedig begint de woningbouw op het westelijk deel van het NDSM-terrein en in het centrum van de stad zal de ruimte van het Marineterrein niet open blijven.



Zal het genoeg zijn voor die 150.000 nieuwkomers? Ik vrees van niet. En dan? Er wordt wel geopperd dat behalve aan verdichting ook aan verhoging van de stad gedacht kan worden: het 'optoppen' van bestaande huizen met enige etages, zoals je in oude buurten van Parijs ziet. Maar aan hoogbouw bleek al op Zeeburg een grens van protest en verzet te zijn, laat staan in oude stadsdelen.



Het huidige beleid is dat het groen rond de stad optimaal gespaard moet blijven. Hoe lang is dat houdbaar? De Bovenkerkerpolder ging er jaren geleden al aan. Wat zal, als de woningnood aan de man komt, het lot zijn van het Landsmeerderveld (meer weiden dan natuur per slot van rekening) en het (eveneens weinig bezochte) Diemerbos?