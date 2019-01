Wiegel over Den Uyl: 'Sinterklaas bestaat en hij zit daar'

De economisch bezien effectieve vraag van bewoners werd door die subsidie structureel ­verhoogd. Hierdoor konden ­woningcorporaties veel en internationaal bezien kwalitatief hoogwaardige socialehuur­woningen bouwen.



De opbrengsten van net gestarte gaswinning werden niet alleen in huursubsidie, maar ook in zeer kostbare stadsvernieuwings­operaties gestopt.



'Investeren in de stad' was het PvdA-adagium in de jaren zeventig. Wat aanvankelijk een bodemloze put leek, is vijftig jaar later uitgegroeid tot een collectieve, nationale ouwe sok.



Landelijk staan er inmiddels 2,4 miljoen socialehuurwoningen met een netto vermogenswaarde van 300 miljard euro. De nog ­immer stijgende waarde van die woningen gaat de staatsschuld in het volgende decennium kruisen.



Het goud stroomt door de straten van Amsterdam en ook andere steden zijn ongekend populair als woonplek.



Op YouTube staat een klassieke clash tussen de VVD en de PvdA, stammend uit 1972: Hans Wiegel (VVD) typeert Den Uyl (PvdA) met: 'Sinterklaas bestaat en hij zit daar.'



Na bijna vijftig jaar heeft de PvdA economisch en sociaal meer dan gelijk gekregen en blijkt Hans Wiegel uiteindelijk niet meer te zijn dan een krenterige kruidenier zonder enige ­langetermijnvisie.



René Strijland, Bakhuizen (Friesland)