als je tegenover Forum niet meer hebt te bieden dan: 'Niet kiezen voor haat, maar voor verbinding', dan word je op een dag wakker in een uilennest.

Men gaf de aandachtsgeile Baudet precies wat hij wilde, normaliseerde zo zijn retoriek over homeopathische verdunning, een dominant blank Europa, boreale werelden, en nu Forum de grootste is, komt men geschokt uithuilen.



Misschien wat minder ironisch wegwuiven, factchecken en wijzen op Baudets lege verkiezingsprogramma. Het deert zijn kiezers niets.



Misschien wat meer werken aan een verhaal dat voorbijgaat aan het sleetse jargon van Saamhorigheid, Empathie en Solidariteit. Want als je tegenover Forum niet meer hebt te bieden dan: 'Niet kiezen voor haat, maar voor verbinding', dan word je op een dag wakker in een uilennest.



Het eigen verhaal ligt nogal voor het oprapen.



Over hoe een Nederlandse New Green Deal inkomensongelijkheid juist kan tegengaan.



Over hoe we speculanten gaan weren van onze verrotte woningmarkt.



Over hoe we een loden leenstelsel gaan afschaffen.



Maar ook: over hoe we vuig racisme uit gaan bannen en een wezenlijk gesprek moeten voeren over wat vervaagde idealen als gelijkwaardigheid betekenen.



Over hoe we gemarginaliseerde groepen erkennen en beschermen, zonder religieus conservatisme te vieren.



Dus niet in een popzaaltje, met een totaal niet divers publiek, plat lopen dwepen met Inclusiviteit, zonder de complexe realiteit te erkennen. Nee: door met een unapolagetic, inhoudelijk, intrinsiek gedreven antwoord op die werkelijkheid te komen.



Niet om de kiezers te overtuigen die stemmen op iemand die naar een boreale, eenkleurige wereld verlangt. Dat lukt nooit. Maar wel om zelf weer het gesprek te bepalen.



Om de uitholling van onze egalitaire samenleving tegen te gaan en een andere koers af te dwingen, die uiteindelijk de meerderheid van Nederland voorbij gevaarlijke, kitscherige droomkastelen leidt.