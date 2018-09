We moeten ons er op voorbereiden dat het niet beter wordt, maar alleen nog maar erger

De vogels wilt horen fluiten. En 's avonds lekker in wilt kunnen slapen om in de ochtend weer uitgerust aan een nieuwe dag te kunnen beginnen.



Lawaai waar je zelf geen invloed op hebt, roept stress op. Het is bekend dat voortdurende stress de gezondheid zeer kan ondermijnen.



Het doel van de heer Benschop is nog steeds groei. In overleg met de omgeving en met gebruik van mooie termen als duurzaamheid, maar toch: groei. Kortom: we moeten ons er op voorbereiden dat het niet beter wordt, maar alleen nog maar erger.



Tenzij het idee van groei losgelaten wordt. Zeer vele mensen zullen daar erg gelukkig van worden.



En laten we maar vertrouwen op onze creativiteit om de economie gezond te houden op een wijze die bijdraagt aan het welzijn van de bewoners in plaats van die te ondergraven.



Evelien Quelle, Amsterdam