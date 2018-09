'Het busvervoer in Noord is behoorlijk geamputeerd'

Openbaar vervoer wordt behoorlijk ongemakkelijk als het lopen minder wordt

Dat wil zeggen: na 20.30 uur geen bus meer en in het weekend grotendeels om het half uur. Met een beetje pech reis je wel snel van het Centraal Station naar metrostation Noord, maar is het daarna een half uur wachten op de bus of 's avonds naar huis lopen.



Alternatieve haltes met meer buslijnen liggen op ruim 10 minuten lopen. De haltes zijn alleen bereikbaar via tunnels en trappen. Echt veilig voelt de route langs een slecht verlicht en onderhouden fietspad ook al niet. Openbaar vervoer wordt dus behoorlijk ongemakkelijk als het lopen minder wordt. Tunneltjes zijn zeker in het donker geen fijne plek.



Ik nodig daarom Femke Halsema, Sharon Dijksma en Alexandra van Huffelen uit om binnenkort 's avonds na 20.30 uur met mij mee te lopen naar deze alternatieve haltes. Liefst met een paar krukken voor de ultieme ervaring om de bushalte in het donker via trappen en tunneltjes te bereiken.



En de gemeente Amsterdam mag dan niet stiekem vooraf de verlichting in deze tunneltjes repareren.



Nicolette Azink, Amsterdam