'Het broeit en bloeit bij Denk Amsterdam en dat is keileuk'

Kilo's en liters bagger krijgen ze continue over zich heen, verzet vanuit de rest van de politiek, en negatieve aandacht in de media

Vorige week zaterdag stond Denk Amsterdam te flyeren op de Albert Cuyp. De mij bekende gezichten ontvingen me allerhartelijkst en enthousiast. De mij onbekende gezichten drukten snel mijn hand. Het was niet raar dat ik daar was, terwijl het in mijn sociale netwerk raarder dan raar is dat ik mij met Denk inlaat.



De Armeense kwestie

Kort na mijn aankomst stond Tunahan Kuzu voor me en een beetje verlegen stak ik mijn hand uit. Hij begroette mij en mijn babyzoon Johannes in de kinderwagen uitgebreid. Toen zag ik het aan zijn tanden en rook ik het even­eens: "Natuurlijk ben je een roker," zei ik.



Hij kon het niet ontkennen en riep maar meteen dat hij wist dat het slecht is en hij voornemens is na 21 maart te stoppen. Toen ik hem vroeg wat hij rookte, trok hij een pakje Marlboro uit zijn jaszak, en zei: "De ergste."



We spraken over zijn drukke schema, over dat het jammer is dat hij geen helikopter heeft, over hoe EenVandaag alleen geïnteresseerd was in zijn mening over de Armeense kwestie (terwijl Denk zo veel meer te bieden heeft dan dat) en over de verrekte kou.



Pinguïndans

Toen Raoul vroeg of ik met Tunahan op de foto wilde, vroeg ik besmuikt of dit mocht. Voor het eerst in mijn leven ging ik op de foto met een bekend persoon. Raoul zorgde dat de kinderwagen zodanig stond dat ook Johannes op de foto komt.