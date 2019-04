'Het bestelverkeer neemt te veel ruimte in'

Het groeiende stadslogistieke verkeer past niet meer bij de autoluwe ambities van Amsterdam

Meer dan 80 procent van het vrachtverkeer in Amsterdam is van bedrijven voor bedrijven. De auto's rijden vooral voor de bouw, horeca, winkels, kantoren en afvalinzameling. Dat groeiende stadslogistieke verkeer past inderdaad niet meer bij de autoluwe ambities van Amsterdam. Dat verkeer neemt te veel ruimte in.



Het voorstel van MKB Amsterdam voor het beprijzen van stadslogistiek met een bezorgtaks is een prima plan. Dan belonen we ondernemers die efficiënt, met veel zendingen, de stad in rijden en stimuleren we ondernemers met eigen vervoer (en met maar een of twee zendingen achterin) tot bundeling en samenwerking. Dat leidt echt tot minder bestelverkeer.



Walther Ploos van Amstel, lector ­Citylogistiek Hogeschool van ­Amsterdam