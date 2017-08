'Het aantal touringcars in het stadshart slinkt gestaag'

Door alle berichtgevingen over de drukte in de binnenstad realiseren veel Amsterdammers zich niet dat er een fluwelen revolutie gaande is op het gebied van het verminderen van het touringcarverkeer.



Waar het aantal touringcars op de 'hotspot' Prins Hendrikkade nu al net iets onder het niveau van 2013 ligt, zal dit de komende twee jaar nog verder drastisch dalen.



De uitdaging is dit een zachte landing te geven bij de toeristische ondernemers in de stad. Gelukkig heeft wethouder Pieter Litjens (Verkeer) daar oog voor en betrekt hij het bedrijfsleven nauw bij dit proces.



Sinds 2012 staan er stewards op de drukste touringcarhaltes in de stad. Eerst bij de Prins Hendrikkade en later ook op het Rokin, de Westerdoksdijk en het Museumplein. Aanvankelijk onder de vleugels van Amsterdam City en sinds 2014 onder de hoede van de stichting Welkom Amsterdam. Dit jaar wordt het halteren van zo'n 60.000 touringcars in goede banen geleid.



Dit jaar zijn er tot nu 4 procent minder touringcars geteld op verreweg het drukste punt voor touringcars bij het Centraal Station. Het is dus niet zo, zoals de gemeente in zijn nieuwsbrief stelt, dat het aantal touringcars de toename van het aantal toeristen volgt.