'Herdoop de Middenweg in Johan Cruijff Boulevard'

Eerbetoon

Cruijffplein, Cruijff Arena, Cruijfbrug, Cruijffplantsoen, Cruijf­laan, Cruijffpark, Cruijffkanaal, 1ste Cruijffstraat, 55ste Cruijffstraat, 278ste Cruijffstraat en dit allemaal in Cruijffsterdam. Dit mens is een groot voetballer geweest en laat hem vooral in ieders herinnering blijven, maar laten we het daar alsjeblieft nu even bij houden. Eén Cruijff Arena is een mooi eerbetoon voor deze sportman.



Daniel de Jong, Amsterdam



El Salvador

Bas van Vliet heeft namens Méérbelangen voorgesteld een straat in de Watergraafsmeer naar Johan Cruijff te vernoemen. Kennelijk weet Bas niet dat op het transformatorhuisje aan de Middenweg bij de Veeteeltstraat al zeker sinds 1 maart 2017 een groot straatnaambord 'El Salvadorlaan' hangt.



Illegaal is dus al een stuk Middenweg naar Cruijff vernoemd. Waarschijnlijk een grapje van Kamp Seedorf dat aan de aandacht van de gemeente ontsnapt is, want van de week hing het bord er nog.



Corrie Groen, Amsterdam