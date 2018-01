'Help hen die knokken om mee te doen'

Zo komt een tweeoudergezin met twee oudere kinderen en een inkomen op 130 procent van het sociaal minimum per maand 117 euro tekort, als dit gezin op een normale manier mee wil doen in de samenleving. Dat betekent dus dat er geen geld is voor familiebezoekjes met het openbaar vervoer, een museumbezoek, of lidmaatschap van een sportclub.



De beste manier om hier iets aan te doen is om te zorgen voor meer vaste banen, en hogere lonen.



Belasting op eten en drinken

Helaas zijn het juist de bescheiden midden­inkomens die er van alle werkende mensen het minst op vooruitgaan als gevolg van het regeerakkoord. Want terwijl Rutte-III vanaf volgend jaar de loonbelasting voor inkomens boven de 67.000 euro wil verlagen van 52 procent naar 49,5 procent, gaat de laagste belastingschijf juist iets omhoog.



En waar de belasting voor multinationals juist omlaaggaat, wil de regering de belasting op eten en drinken verhogen. Juist mensen die weinig geld hebben voor luxe en een relatief groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan boodschappen, zijn hiervan de dupe. Een voorstel van SP, GroenLinks en PvdA om vast werk goedkoper te maken voor werkgevers en flexwerk duurder kreeg de handen van de rechtse regering nog niet op elkaar.



Laptop voor schoolkind

Dat het in Den Haag nog niet erg wil lukken, is echter geen reden om in Amsterdam niet een begin te maken. Dat dat kan, hebben we de afgelopen jaren laten zien. In 2014 heeft de SP vanuit het stadsbestuur juist een eerste stap gezet om juist hulp te geven aan mensen met een klein baantje die net wat meer verdienen dan een bijstandsuitkering.