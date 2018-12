'Helaas, weer geen juiste sportvoorzieningen voor IJburg'

Wethouder Kukenheim meldt dat de gemeente miljoenen gaat investeren in sportvoorzieningen 'om de groei van de stad bij te benen'.



Ze noemt IJburg als voorbeeld van hoe het niet moet. Daar is namelijk bij de bouw van duizenden nieuwe woningen met alles rekening gehouden, behalve met de voorspelbare behoefte aan sportvelden.



Als noodoplossing is toen, onder protest van velen, in 2010 een deel van het Diemerpark platgeveegd en zijn zes sportvelden aangelegd. Inmiddels omzoomd door hekken, aangevuld met kantines, 24 lichtmasten en parkeerplaatsen is hier van het park weinig meer over.



Maar er is hoop. Kukenheim ­kondigt aan dat er een sportpark komt op het nog in te richten nieuwe Strandeiland.



Een uitgelezen kans dus om de ­eerdere, door haar erkende tekortkoming recht te zetten en faciliteiten te scheppen die in schaal en omvang recht doen aan de verwachte ­sportbehoeften van IJburg.



Helaas.



Zij heeft ook besloten het Sportpark IJburg (lees: de noodoplossing in het Diemerpark) met vier extra velden uit te breiden. Dus nog meer verkeer, lichtbakken, parkeerdruk en herrie in het 'park'.



Mijn suggestie: maak royale voorzieningen op het toekomstige Strandeiland, en geef, als die capaciteit beschikbaar is, het unieke en prachtige, héle Diemerpark weer zijn oorspronkelijke, in de structuurvisie toebedeelde functie: ruigtegebied en struinnatuur.



Piet van Wijk, Amsterdam