'Heel veel dank, vriendelijke vrouw en attente agenten'

In de regen ben ik, tegen de wind in, teruggefietst naar de Oudezijds Voorburgwal, maar uiteindelijk heb ik geen tas gezien of gevonden. Toen maar weer naar huis, naar de Stuurmankade in Zeeburg, waar ik werd opgewacht door een agent en een agente op de motor. Met mijn tas tussen hen in.



Een dame had gezien dat ik de tas verloor, en had 'm afgegeven bij de politie. Werd keurig bezorgd, want ik heb geen telefoonnummer, mijn smartphone is geblokkeerd. Tot op de euro niets gemist. Toch best bijzonder. Vriendelijke vrouw en attente agenten. Heel veel dank!



François Smeets (80 jaar), Amsterdam