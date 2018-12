'Heeft niet ieder mens het recht om geluk te zoeken?'

Ik ben alweer een paar jaar vrijwilliger op het Montessori College Oost, een bijzondere school met achthonderd leerlingen uit meer dan zeventig landen.

Mijn plek is op de vijfde verdieping, maar ik ga nooit met de lift.



Ik neem de trap en loop tussen pubers uit alle hoeken en gaten van onze planeet. In een geur van puberzweet passeer ik een wereld van jonge mensen met allemaal hun plannen en dromen voor de toekomst.



Sommige leerlingen hebben extra steun nodig als het gaat om het lezen van het Nederlands. Ze komen dan met twee of drie uit hun reguliere klas, om op hun eigen niveau met me te lezen.



De laatste weken lees ik met kinderen uit Iran, Egypte, Syrië, Ghana en de Dominicaanse Republiek. Vorige week kreeg ik een nieuwe leerling. Ik vraag dan zeker de eerste keer niet al te veel, maar wel hun naam, leeftijd en waar ze vandaan komen.



Ik zie een jongen van veertien jaar tegenover me. Er schuilt vrolijkheid in zijn ogen, zijn zwarte haar zit strak in een scheiding en mooi naar achteren gekamd. Het is vooral zijn open gezicht dat mij nieuwsgierig maakt.



"Waar kom je vandaan?"



"Uit Syrië, meester."



"En waar in Syrië?"



"Uit Aleppo."