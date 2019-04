'Heeft een partij een 'groot verhaal' nodig?'

Kok noch zijn opvolgers deden moeite de PvdA ideologisch nieuw in het pak te steken

Dat is nogal wiedes, want Koks ware tragiek is dat hij noch zijn opvolgers moeite deden de partij ideologisch nieuw in het pak te steken. Er verschenen daartoe diverse rapporten, het laatste onder de titel 'Van waarde' dat in 2014 de omslag van een ik-maatschappij naar een wij-samenleving wilde bewerkstelligen.



Maar al die aanzetten tot een nieuw 'verhaal' legden het af tegen de voorrang voor het technocratisch beleid en het coalitiebelang waarin het neoliberalisme leidend was.



Oefening in wanhoop

Moet de partij op zoek naar een verhaal? Het lijkt de omgekeerde wereld. Eerst is er het verhaal, dan de partij. Het verhaal van het kapitalisme is eerst verteld door Karl Marx. Daaromheen vormden zich socialistische partijen en het verhaal bleef lang geldig.



Zelfs de gematigde PvdA-premier Willem Drees zag nog altijd de rode dageraad schemeren. Daarna hield Joop den Uyl de aanhang nog vast met een nieuw 'wenkend perspectief', 'spreiding van kennis, inkomen en macht'. Sindsdien tast de partij in het duister en lopen de kiezers weg.



De PvdA hoort met D66, de VVD en het CDA tot de middenpartijen die kiezers niets meer te bieden hebben dan het beheer van de staat. Ze voelen hun leegte, die zich steeds meer wreekt via de stembus.



Dijkhoff wil nu de VVD van een partij voor de multinationals tot een partij voor de 'middenklasse' maken (waar bijna iedereen zich toe rekent). Maar als de kiezers je verhaal niet vanzelf herkennen of aanvoelen, is zoeken naar zo'n verhaal een oefening in wanhoop.