'Hebben studenten op de UvA écht inspraak? Nee'

De echt belangrijke kwesties gaan over vragen als: mogen wij als afdeling of opleiding zelf beslissen wat het best voor ons is? Mogen we over het geld dat we binnenhalen zelf beslissen? Mogen we de afdelingsvoorzitter zelf benoemen?



Mogen we zelf beslissen wie we willen aanstellen en bevorderen? Mogen we zelf beslissen welke colleges we willen aanbieden? Het antwoord op elke vraag is op dit moment: nee.



Top-down

De bestuursstructuur - in het Engels new governance - dwingt ons om het beleidsplan van ­anderen over te nemen; van het betreffende college, de Graduate School, de onderzoeksdirecteur van de faculteit, de directeur van het betreffende onderzoeksinstituut en uiteindelijk de decaan met de directeur bedrijfsvoering op de achtergrond. En bovenaan troont het college van bestuur.



Als de verantwoordelijke personen aardig zijn, valt het enigszins mee. Maar de structuur is duidelijk top-down. De kleinste organisatorische eenheden zijn hun autonomie kwijt.



Het oude principe van de subsidiariteit - draag de eigen verantwoordelijkheid pas over aan een grotere eenheid als je zelf niet in staat bent om een probleem op te lossen - is slechts een vage herinnering.



Desoriëntatie

De mensen op de werkvloer zijn de regie kwijt geraakt en voelen zich min of meer deel van een kolossale machine die steeds sneller aan het draaien is. De zucht 'Dit is niet meer mijn universiteit' vat het goed samen.



Wat de situatie nog onbegrijpelijker maakt is het feit dat een groot gedeelte van de leden die in de raden zitten zelf niet eisend optreedt. Ze vragen niet eens om instemmingsrecht, laat staan dat ze het proberen af te dwingen.