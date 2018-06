'Heb dat bad wel een luchthapper?'

Toen de aannemer tijdens onze vakantie appte dat ie op schema was, had ik onraad moeten ruiken. Want er stond niet bij wiens schema.



Met verknoopt haar en een gezamenlijke mondgeur waarmee je een roedel ratten in één ademteug kon verdelgen, denderden we na achttien uur vliegen ons huis binnen.



"Lekker hè, dat we de nieuwe badkamer hebben laten plaatsen terwijl we weg waren," grijnsde ik zelfgenoegzaam tegen mijn man, die zó'n moeite heeft met veranderingen dat ie tijdens verbouwingen doorgaans met zijn handen om zijn knieën tegenover een witte muur zit te schommelen, smekende gebeden prevelend dat dit gauw over mag zijn.



Daar stonden we, het hele riekende gezin. Drie, twee, één. Tadaaa! Ik opende de badkamerdeur. En zag slechts afgebikte muren en een betonnen vloer.



Die net was gestort. Zo bleek toen onze vier katten een aanloop namen en mijn echtgenoot er panikerend met een bezem in zijn handen op sprong om de takkebeesten weg te jagen, waarna de drek zich razendsnel om zijn voetzolen zoog. Ik heb hem sindsdien amper gezien.



Die maandag trok een roedel kerels door onze slaapkamer om daar allerhande gereedschap rond te strooien. Onze conversatie verliep moeizaam. De ene totaal niet te beantwoorden kwestie na de andere werd me voorgelegd. "As ik dit uithaak, mot ik eerst dat vloertje hebben en dan ken ik t wandwerk make, toch?"