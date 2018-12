'Harde aanpak proberen: drie misdaden? Dan levenslang'

Ido Weijers, hoogleraar jeugdrechtspleging en jeugdbescherming, merkt terecht op dat de Top 600-aanpak niet werkt. Als 162 van de 600 criminelen na vijf jaar nog steeds in de Top 600 zitten, dan kun je gerust concluderen dat ook deze softe aanpak heeft gefaald.



Misschien wordt het na al die bewezen ineffectieve softe aanpakken eens tijd om een harde aanpak te ­proberen. Ik denk dan aan de three strikes you're out aanpak, waarbij je na drie misdaden levenslang krijgt. Die aanpak werkt prima in 28 Amerikaanse staten, waaronder het progressieve Californië.



Als minder dan 10 procent van de criminelen verantwoordelijk is voor meer dan 70 procent van de misdaad, waarom zou je die groep onverbeterlijke beroepscriminelen dan niet levenslang achter slot en grendel gooien?



Deze groep is verantwoordelijk voor zoveel leed en ellende dat levenslang in mijn ogen nog steeds een vrij coulante straf is.

J. Stoffels, Amsterdam