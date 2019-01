'Hard nodig dat we meevaren voor lhbtiq-vluchtelingen'

Wij varen niet mee voor onszelf, maar voor onze ­wereldwijde community

Ook het genderneutrale paspoort is voorlopig van de baan. Nederland heeft zijn koppositie op het gebied van lhbtiq-rechten in de afgelopen ­jaren verloren tijdens de regeringen onder leiding van Rutte en de VVD.



Pride Amsterdam

Tijdens de afgelopen Pride Amsterdam heeft RozeLinks Turkse lhbtiq-activisten van de Istanbul Pride centraal gesteld op onze boot. Dit jaar willen we hetzelfde doen voor de lhbtiq-vluchtelingen. Wij varen niet mee voor onszelf, maar voor onze ­wereldwijde community.



Het is mooi dat een aantal partijen gezamenlijk een statement wil maken door samen mee te varen in Pride Amsterdam. Wij hebben onszelf serieus de vraag gesteld of we dit initiatief zouden steunen.



Maar wat is het waard zonder zichtbare actie en gewijzigde wetgeving? Wij willen juist woorden omzetten in daden. Daar heeft onze community uiteindelijk veel meer aan.



Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar 'Remember the past, create the future'. Wij varen graag weer mee om onze pride te vieren en om te zorgen dat lhbtiq'ers in Nederland en daarbuiten daadwerkelijk vrij en gelukkig kunnen leven.



Pieter Nijhof, Irene Kingma, Dirk van Bergen, Rocco Piers, Mireille Sampimon en Seth Wezendonk (bestuur RozeLinks)