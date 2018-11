'Handhaven fietsers is blijkbaar een kansloze zaak'

Ik vrees dat de goedbedoelde en fraai ontworpen postercampagne om de Amsterdamse fietser beter zichtbaar te maken ('Ik val op'), weinig effect sorteert. De relatie fietser-automobilist is behoorlijk gecompliceerd. Ik heb weliswaar ook een auto, maar gebruik die in principe nooit in de stad.



Ondanks het recentelijk aangezwollen gemopper op het GVB is het openbaar vervoer mijns inziens prima geregeld en blijft de fiets het ultieme vervoermiddel. Toch moest ik laatst noodgedwongen met mijn wagen volgeladen met apparatuur (ik werk als cameraman) diep het centrum in.



Dit werd een bloedstollende ervaring. Het was een donkere, herfstige en regenachtige vrijdagavond.



Ik werd weer eens geconfronteerd met het feit dat de meeste fietsers zonder licht rijden. Hoewel ik reed als een oud wijf (om het op z'n Amsterdams te zeggen) had ik de grootste moeite al die spookfietsers te zien die uit het niets opdoken.



Sommigen vinden dit tot de lokale folklore behoren. Het is echter nogal bizar dat veel van die fietsers wél de nieuwste smartphone hebben (met volgeladen batterijen, draadloze oortjes et cetera), maar dat ze kennelijk een lullig fietslampje niet kunnen ­organiseren.



Handhaven is blijkbaar een kansloze zaak: het bekeuren van fietsers zonder licht is alleen iets wat oudere Amsterdammers zich, met enig heimwee, kunnen herinneren.



Martin Mulder, Amsterdam