'Halsema's zero tolerance kan averechts werken'

Nu zult u misschien zeggen dat met fanatici helaas niet over hun ideeën te discussiëren valt, en daar heeft u dan gelijk in. Maar kunnen duistere, fundamentalistische gedachten door verboden en uitsluitingen verdreven worden uit de hoofden van hen en hun volgelingen? Is het niet waarschijnlijker, en gevaarlijker, dat die in de illegaliteit des te verbetener zullen voortwoeden?



Plaats delict

Halsema vindt dat 'heftige en soms onverzoenlijke meningsverschillen thuis horen in onze democratische rechtsstaat en onze vrije stad' en 'deze ook verrijken'. Maar waarom wil ze dan uitgerekend de heftigste meningsverschillen - over vrouwen- en homo-emancipatie - uit de stad verbannen?



'Alle Amsterdammers mogen zich gevrijwaard weten van vernedering,' luidt haar antwoord en dat is waar, maar voor die vrijwaring bestaan al wettelijke waarborgen, zoals de strafbaarheid van groepsbelediging.



In het 'uiterste geval' wil de burgemeester zelfs de moskee waar de gewraakte uitspraken zijn gedaan, kunnen sluiten. Het doet denken aan het beleid waarbij café's waar een misdrijf plaatsvond van hogerhand vergrendeld worden: niet alleen het delict, ook de 'plaats delict' dient blijkbaar te worden bestreden.



We moeten ervoor uitkijken dat we in onze afkeer van de uitwassen van de islam (en daarachter de dreiging van moslimterrorisme) niet met het badwater ook het kind weggooien, ­namelijk democratische grondrechten.



Kille wind

In dat verband is het gebrek aan tegenspraak dat op Halsema's beleidsaankondiging volgde, onheilspellend. Denk aan de waarschuwing die minister Sigrid Kaag in haar Abel Herzberg-­lezing uitsprak voor het 'sluipend gevaar' van de 'stilte van het zwijgen' die 'onze waarden en uiteindelijk ons allemaal bedreigt'.



Als we alle ondemocratische uitlatingen die opstijgen uit orthodox-islamitische (maar ook uit orthodox-christelijke) kringen gaan uitsluiten van het publiek debat, maken we de bandbreedte van meningen die mee mogen doen in de democratie, wel heel smal. Dan hebben we het voortaan vast heel gezellig onder elkaar, terwijl buiten de kille wind waait van het fundamentalisme. Maar dan is de rechtsstaat een kopje kleiner gemaakt.