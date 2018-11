'Halsema heeft volledig gelijk met haar afwijzende houding'

In de tussentijd hebben Rutte en Buma niets verbeterd om Amsterdam ook werkelijk al hun Haagse wetten uit te laten voeren

In de tussentijd hebben Rutte en Buma niets verbeterd om Amsterdam ook werkelijk al hun Haagse wetten uit te laten voeren. Integendeel. Meer wetten, maar minder mensen en minder salaris om die wetten uit te voeren en te handhaven.



Amsterdam heeft omgerekend naar inwonertal evenveel politie als Weert, Etten-Leur en Meppel. Wat is nu volksverlakkerij? Een burgemeerster die zegt wat er werkelijk aan de hand is (naar rato evenveel politie als Weert et cetera, maar wel jaarlijks 18 miljoen toeristen extra), of twee Haagse zedenpredikers die 'law and order' roepen, maar zelf alles eraan doen om de uitvoering daarvan te frustreren?



Zij besteden liever twee miljard aan Unilever en Shell dan aan politie en justitie. Rutte en Buma zijn praatjesmakers, en ze willen vooral makkelijk scoren. Onze burgemeester had beter niet het woord on-Amsterdams kunnen gebruiken, maar voor de rest heeft ze volledig gelijk.



Jan Anton Brouwer, Amsterdam



De geloofwaardigheid van de Haagse politiek staat vaak ter ­discussie en ver van de dagelijkse (Amsterdamse) realiteit. Aandachtsvragen, scoren voor de pers, meestal gespeelde verontwaardiging met ­grote woorden.



Heerlijk dat in Amsterdam de burgemeester zegt dat we onze eigen ­prioriteiten stellen. We laten toch geen misdadigers lopen, als in Den Haag symboolpolitiek wordt bedreven. Die vrouwen helpen we met andere zorgprogramma's, maar

niet met de politie.



Wouter Barends, Amsterdam



Amsterdams of niet, maar hoe heeft de wetgever en voorstanders van het boerkavebod in bijvoorbeeld het openbaar vervoer zich de handhaving voorgesteld?



Bij constatering van een boerka in de tram een politieauto voor en achter de tram, en dan met een arrestatieteam naar binnen?



Edwin Damstra, Amsterdam