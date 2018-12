'Halsema heeft gelijk: zelf afweging maken bij wetten'

De discussie over het boerka­verbod heeft een nieuwe impuls gekregen: burgemeester Halsema heeft aangegeven het verbod niet te zullen handhaven, omdat ze 'het zó niet bij onze stad' vindt passen. Vanwege de 'schaarse inzet van politie' heeft handhaving van het boerkaverbod geen prioriteit.



Haagse politici reageerden misnoegd: de stellingname van Halsema werd 'ongepast en prematuur' genoemd, en de wet zou voor iedereen gelden. Moet Halsema zich inderdaad naar de landelijke wetgeving schikken?



Eind juni stemde de Eerste Kamer in met de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Deze wet criminaliseert boerkadraagsters: wanneer vrouwen een boerka dragen in het openbaar vervoer, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en overheidsinstellingen, zijn zij strafbaar.



De wet is nog niet in werking getreden; de verantwoordelijke minister wil eerst met lokale autoriteiten afstemmen hoe de handhaving van het verbod gaat plaatsvinden.



Zodra de wet in werking treedt, geldt zij inderdaad voor iedereen - óók voor burgemeester Halsema. Dat betekent overigens vooral dat Halsema geen boerka mag dragen in publieke ruimtes, omdat zij zich dan schuldig zou maken aan een strafbaar feit.



De wet creëert daarentegen geen gebonden bevoegdheid voor de burgemeester om boerkadraagsters door politiemensen uit de bus te laten halen en te bestraffen.



Prioriteiten stellen

In beginsel moet het bestuur optreden tegen wetsovertredingen. Deze 'beginselplicht tot handhaving' betekent niet dat wetten altijd en overal moeten worden gehandhaafd.



Daarvoor beschikt het bestuur simpelweg over te weinig capaciteit (het 'handhavingstekort'). Op lokaal niveau mag het bestuur prioriteiten stellen in het handhavingsbeleid. Zo is het oprollen van hennepkwekerijen minder belangrijk in een gemeente die vooral met illegale vuurwerkhandel kampt.