'Halsbandparkieten brengen wel degelijk schade aan'

Hoe kan Roelant Jonker van City Parrots woensdag in Het Parool beweren dat 'de halsbandparkiet juist niet of nauwelijks voor schade zorgt'? Er wordt wel degelijk flinke schade aangebracht door deze invasieve ­exoten.



En niet alleen bij kwekerijen. Juist en met name in grootstedelijk gebied. Hoe kleurig en mooi ze er ook uit mogen zien, het zijn niet alleen territoriale 'terroristen' die andere vogelsoorten verjagen, zij brengen wel degelijk schade toe aan bomen én aan gebouwen.



Vijftien jaar geleden was alleen het Vondelpark hun domein, inmiddels hebben zij hun areaal verruimd en bevolken ze luidruchtig en massaal de grachtentuinen en het Westerpark. Het zijn kolonies die alleen in groepsverband opereren.



Wij hadden het afgelopen najaar een ware invasie van parkieten met nestdrang, die binnen een paar dagen in het houtwerk van de achter­gevel van ons monumentale pand een twintigtal gaten hadden gehakt. Een hoge steiger moest gesteld worden en er is dagen gewerkt om het houtwerk te restaureren.



Een tien jaar geleden in onze tuin geplante volwassen prunusboom moest twee maanden geleden noodgedwongen uit de tuin worden verwijderd. Jaarlijks bleek deze in de bloesemtijd een magneetwerking te hebben op deze terror parrots. De roze wolk waarin deze prunus zich jaarlijks tooit, werd elk voorjaar in een paar dagen kaalgevreten.



Wij proberen er op diervriendelijke manier tenminste nog iets tegen te doen. Zo hangen er vogelverschrikkers in de vorm van hun natuurlijke vijand, grote 'slechtvalken', aan de vlaggenstokken. En af en toe, als ­onze andere boom, een oude tulpenboom, toch weer vol zit, verjaag ik ze maar met een alarmpistool.



Ik hoop op een paar ouderwets strenge winters, de meest natuurlijke oplossing...



Charlie Hilm, Amsterdam