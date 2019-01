'Haatzaaien hoort niet thuis in een democratie'

Het zijn corrupte regimes die hun onderdanen bedreigen en onderdrukken

En dan heb ik het nog niet eens over de politiek van Hamas of van de Palestijnse Autoriteit, waar de heer Hamburger kennelijk geen kritiek op heeft, of irrelevant vindt. Het zijn corrupte regimes die hun onderdanen bedreigen en onderdrukken. Of over de raketten die vanuit Gaza op Israël worden afgevuurd. Of over de intensieve investering in nutteloze tunnels en in terreur.



Stel dat het geld, in plaats daarvan, in infrastructuur, onderwijs, huizenbouw en economische ontwikkelingen zou worden geïnvesteerd.



Politieke demonstraties zijn bij uitstek een democratisch instrument - overigens ook in Isra­el, maar niet in Gaza of in de gebieden die onder controle staan van de Palestijnse Autoriteit.



Het Cidi wil demonstraties absoluut niet verbieden, wél eisen we dat deze vrij van haat en ophitsing worden gehouden. Want haatzaaien vormt juist een groot risico voor onze zo kwetsbare democratie!