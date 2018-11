'Haarlemmermeer verdient inspraak bij Schiphol'

Jurgen Nobel Lijsttrekker VVD Haarlemmermeer © Justa van Bergen

Aandeel bemachtigen

Het belangrijkste is dat inwoners die wonen in de Schipholgemeente nu eindelijk eens aan tafel kunnen zitten. Haarlemmermeer moet om die reden een aandeel krijgen in Schiphol. Op die manier kunnen inwoners meer invloed uitoefenen op de ontwikkelingen van de luchthaven en daarmee op hun eigen omgeving.



De beste manier om invloed uit te oefenen op een bedrijf is om een deel van dat bedrijf te bezitten. Dat een klein aandeel veel impact kan hebben, heeft ABN Amro in het verleden ondervonden.



Toen de bank in zwaar weer verkeerde, heeft een kleine aandeelhouder (3 procent) de toenmalige directie gedwongen om meerdere overnamekandidaten te bekijken.



Wie meer invloed wil hebben op schonere en stillere vliegtuigen, het aantal nachtvluchten of de groei van Schiphol moet dus een aandeel bemachtigen in diezelfde luchthaven.



Gênant

Op dit moment hebben de staat (69,77 procent), de gemeente Amsterdam (20,03 procent), de gemeente Rotterdam (2,2 procent) en de Aéroports de Paris (8 procent) de aandelen van onze luchthaven in handen. Dit is waar het verhaal gênant wordt. Je woont letterlijk naast Schiphol maar gaat er niet over. Dat is gek. Eigenlijk is het onacceptabel.



Het is niet uit te leggen aan mensen die pal naast de luchthaven wonen dat Amsterdammers, Rotterdammers en de Fransen wel invloed hebben op de luchthaven maar de mensen die onder de start- en landingsbanen wonen niet.



Met een aandeel in Schiphol heeft de gemeente namens die inwoners een titel om mee te beslissen over de toekomst van de luchthaven.



Verkiezingen

Op 21 november zijn er in groot-Amsterdam verkiezingen. De inwoners uit Haarlemmermeer gaan naar de stembus en Schiphol is het belangrijkste thema. De inwoners uit de gemeente waar Schiphol ligt, zitten nog niet aan tafel en dat moet veranderen.



De Haarlemmermeer moet een plek zijn met genoeg werkgelegenheid waar je fijn kunt wonen.