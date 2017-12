'Haal #MeToo uit media-arena'

De slachtoffers duiken in een slachtofferrol! Het is een volksgericht, een heksenjacht!

Het ging die dag niet zozeer over het uitwisselen van ervaringen - dat die er in overvloed zijn stond gelukkig buiten kijf. Het ging over oplossingen. Er werden mooie suggesties gedaan, bijvoorbeeld zichtbare bordjes dat seksisme, seksueel geweld, homo- en transfobie en racisme niet getolereerd worden - zoals je in Berlijn vaak ziet. Daarmee maak je als café of club duidelijk waar je voor staat en maak je de drempel lager voor bezoekers om problemen aan te kaarten. In Engeland is 'Ask for Angela' een succes: posters op de wc wijzen vrouwen erop dat je aan de bar naar 'Angela' kunt vragen als je je onveilig voelt op een date of vanwege iets anders.



Het evenement van de Nachtburgemeester kwam niet uit de lucht vallen. Seksueel geweld is hét gedeelde thema onder jonge feministen die de afgelopen jaren steeds harder van zich hebben laten horen. Waar ik als veertiger mezelf wijs maak dat ik het moet accepteren als onderdeel van het leven, pikken zij het niet en spreken ze zich er onverbloemd tegen uit. Ze hebben groot gelijk en ik ben hun dankbaar. Het domein van die jonge feministen is het ­internet en in die zin was het viraal gaan van #MeToo te voorspellen geweest.



Gretige media

Er barstte in oktober online een beweging los. #MeToo was groot nieuws en nieuws groeit dankzij ophef. Er waren schandalen, mensen werden ontslagen, maar dat was onvoldoende voor de zucht naar spektakel. Kranten, maar vooral talkshows willen meningen. En dus deed iedere columnist en commentator zijn of haar plasje erover, al dan niet aangemoedigd door hijgerige redacties. Hoe controversiëler de mening, hoe gretiger het medium. De slachtoffers duiken in een slachtofferrol! Het is een volks­gericht, een heksenjacht, seksuele paranoia! Vrouwen moeten juist blij zijn met aandacht, laten we niet vergeten dat mannen vaak ook leuk zijn! Er moet meer humor in het debat, mag er dan helemaal niks meer!



Natuurlijk moet je kritisch zijn. Er valt veel af te dingen op de simplistische en seksistische tegenstelling tussen mannen die per definitie daders zijn en de vrouwen die zij tot prooi maken. Er is amper gesproken over klasse, gender- en seksuele oriëntatie of etniciteit: wel een #MeToo over de witte universiteit, niet voor schoonmaak of sekswerk. Het zijn juist de kruispunten in identiteit die iemand sociaal kwetsbaarder maken en dus makkelijker te intimideren en te manipuleren. Die kanttekeningen zijn voor de ophefmachine niet interessant. In plaats daarvan grepen media de beweging gretig aan om conflict te zoeken, dat uiteraard werd gevonden.