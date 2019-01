'Gymles is meer dan bewegen'

Sinds 1980 is met de afname van het aantal gymlessen ook de motoriek van de kinderen sterk verslechterd

Kinderen gaan (vooral) naar school om te ­leren. Naast rekenen en taal leren ze als het goed is voldoende motorische vaardigheden, en daar zit nu net het probleem.



Sinds 1980 is met de afname van het aantal gymlessen ook de motoriek van de kinderen sterk verslechterd. Het is voor veel kinderen erg moeilijk geworden deel te nemen aan de sportcultuur, simpelweg omdat zij ­onvoldoende vaardig zijn.



Blessures

Het CDJA is bang dat een 'extra regel' over de hoeveelheid bewegingsonderwijs de hoeveelheid beweging amper verhoogt. Als dat laatste het hoofddoel zou zijn, heeft de partij gelijk, maar daar gaat het dus niet om.



Het gaat om het aanleren van bewegingsvaardigheden (kerndoelen met 12 leerlijnen), niet om alleen maar laten bewegen. In die zin is het aantal lesuren van belang als randvoorwaarde voor goed leren bewegen.



Het maakt nogal wat uit of leerlingen op de basisschool acht jaar lang één lesuur per week krijgen of drie lesuren per week. Maar liefst 400.000 kinderen (25 tot 35 procent) krijgen op dit moment nog maar één lesuur per week, met alle gevolgen van dien, zoals motorische achterstanden en blessures. Vrijblijvendheid is een foute stap voor school en kind en schept kansenongelijkheid.



Schoolsportactiviteiten

Het verbaast ons dat het CDJA tegen een wettelijke normering van de hoeveelheid bewegingsonderwijs in het basisonderwijs is. Het CDA heeft in 2004 immers met een unanieme Tweede Kamer een motie van de VVD ondersteund die de regering vroeg onderzoek te doen naar de invoering van drie lesuren lichamelijke opvoeding voor alle onderwijsniveaus.