'GVB maakt van OV een niet te nemen hindernisbaan'

EHBO-diploma

Op een slinkse manier worden steeds meer tramhaltes opgeheven. Daar hebben veel van de tienduizenden ouderen ernstige hinder van. Een van hen is mijn 80-jarige zuster, die steeds slechter loopt, maar nu toch gedwongen wordt langere stukken te voet af te leggen naar een halte die er nog wel is.



Vorige week stapte ze vermoeid in tram 12, die gelukkig een gelijkvloerse instap in het midden had. Ze was nog nauwelijks binnen of de tram trok alweer op. Ze kon zich niet meer vastgrijpen en viel. Ze raakte gewond aan haar hand en bloedde hevig.



De conducteur kwam wel uit zijn hokje met een pleister, maar ging daar bijzonder onhandig mee om. Een EHBO-kit was niet aan boord. Hij zelf had geen EHBO-diploma, de bestuurder ook niet. Zou dat geen vereiste moeten zijn op zo'n verantwoordelijke post? En zou een bestuurder niet iets meer rekening kunnen houden met passagiers die wat wankel op de ­benen staan?



L. de Bruin, Amsterdam