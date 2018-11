'GVB kan omgedoopt worden tot Weinig Vervoer Bedrijf'

Het GVB kan beter omgedoopt worden tot WVB: Weinig Vervoer ­Bedrijf. Al die argumenten om lijnen en haltes te laten verdwijnen, zijn ­ongeloofwaardig (Het Parool en PS van de Week).



Ik heb nooit iets gemerkt van kortere reistijd. Wachttijd op tramhaltes is juist langer en overstappen is vaker nodig.



Parkeerplaatsen verdwijnen en auto's moeten zo veel mogelijk weg uit de stad. Allemaal op de fiets? Binnenkort is 15 procent van de Amsterdammers 65+. Die hebben meer behoefte aan een comfortabeler wijze van vervoer.



Gemeente Amsterdam: zorg voor uw burgers en voor uw vervoer!



Anneke de Jong, Amsterdam



Nog even en dan de volgende kop in uw krant: 'GVB gaat nog efficiënter werken en heft alle haltes op'.



Adrie van Erp, Landsmeer



In het artikel over de plannen van het GVB voor het wegsaneren van nog meer tramhaltes zegt de woordvoerder aan welke voorwaarden moet worden voldaan, voordat een tramhalte kan worden weggesaneerd.



Niet alleen daaraan, maar het GVB houdt ook ernstig rekening met de ouderen in de stad!